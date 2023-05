Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μπάγερν Μονάχου διεκδικούν την «αποκάλυψη» της Άιντραχτ, Κόλο Μουανί, με τους Κόκκινους Διάβολους μάλιστα να πιέζουν περισσότερο για την απόκτησή του.

Οι εμφανίσεις του Ράνταλ Κόλο Μουανί στο γερμανικό πρωτάθλημα καθώς και στο περασμένο Μουντιάλ έχουν τραβήξει τα βλέμματα πολλών κορυφαίων συλλόγων, με τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μπάγερν να έχουν δείξει ζεστό ενδιαφέρον για την περίπτωσή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Sky Sports Germany», οι δυο σύλλογοι έχουν «κλειδώσει κέρατα» για χάρη του Γάλλου φορ, ο οποίος τη φετινή περίοδο μετράει 20 γκολ και 14 ασίστ με τη φανέλα της Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Στο ρεπορτάζ μάλιστα συμπληρώνεται πως στο Μάντσεστερ πιέζουν περισσότερο για τη μεταγραφή, αν και φαίνεται πως ένα εν δυνάμει deal μπορεί να τους αναγκάσει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη με τους Γερμανούς να αξιώνουν ένα ποσό λίγο χαμηλότερο των 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Προς το παρόν πάντως ο Κόλο Μουανί δεν έχει δώσει τα χέρια με καμία πλευρά και κρατά τα χαρτιά του κλειστά για το επόμενο βήμα της καριέρας του.

❗️News Kolo Muani: Understand #MUFC is the club who is pushing the most at this stage! More than #FCBayern! Player has not taken any decision yet. No verbal agreement with any club. His management is sounding out the market. It’s up to Bayern now in order to make the next step… pic.twitter.com/0ARuunBAkl