Ο αρχηγός Μάρκο Ρόις θα συνεχίσει να γράφει ιστορία στη Βεστφαλία, αφού η Ντόρτμουντ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον 33χρονο Γερμανό μέσο για ακόμα έναν χρόνο.

Ο πιο πιστός των αρχηγών θα φορά την αγαπημένη του κιτρινόμαυρη φανέλα και την επόμενη σεζόν! Όπως ανακοίνωσε επίσημα η ίδια η Ντόρτμουντ, ο Μάρκο Ρόις ανανέωσε το συμβόλαιό του με την ομάδα, το οποίο έληγε τον ερχόμενο Ιούνιο, και θα συνεχίσει στη Βεστφαλία ως το 2024. Ο 33χρονος αποτελεί προϊόν των ακαδημιών του συλλόγου και αγωνίζεται σε αυτόν από το 2012, ενώ με την πίστη και τον σεβασμό που έχει δείξει προς αυτόν έχει κερδίσει τη λατρεία του «Signal Iduna Park».

For our club 🖤

For our city 💛

He stays! pic.twitter.com/uYfWDAh6nx