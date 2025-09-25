Την περίπτωση του 29χρονου φορ της Ντόρτμουντ, Σερχού Γκιρασί, παρακολουθούν στη Μπαρτσελόνα, όμως οι οικονομικές αξιώσεις των Βεστφαλών περιπλέκουν την υπόθεσή του.

Με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι να διανύει τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, στη Μπαρτσελόνα έχουν ρίξει τις πρώτες ματιές γύρω στην αγορά για την εύρεση του κατάλληλου επιθετικού που θα κληθεί να αντικαταστήσει τον Πολωνό στην κορυφή της επίθεσης. Και σύμφωνα με τη «BILD», οι Καταλανοί σκέφτονται να ψωνίσουν πάλι από Γερμανία!

Το γερμανικό Μέσο αποκαλύπτει πως ο Χάνσι Φλικ αποτελεί μεγάλο φαν του επιθετικού της Ντόρτμουντ, Σερχού Γκιρασί, ο οποίος την περσινή περίοδο σημείωσε 38 γκολ σε 50 συμμετοχές με τη φανέλα των Βεστφαλών και αναρριχήθηκε στην 21η θέση στην κατάταξη της Χρυσής Μπάλας!

Φέτος δε, τα νούμερα δεν έχουν πέσει ούτε στο ελάχιστον, καθώς ο 29χρονος φορ από τη Γουινέα μετράει ήδη πέντε τέρματα σε έξι συμμετοχές. Είναι σαφές πως τα νούμερα μιλούν από μόνα τους για το φονικό του ένστικτο, το οποίο έχει αναγκάσει τους Μπλαουγκράνα να παρακολουθούν την περίπτωσή του.

Παρόλα αυτά το συμβόλαιο που έχει υπογράψει με τη Ντόρτμουντ έως το 2028, καθώς οι οικονομικές απαιτήσεις των Βεστφλών μπορούν να περιπλέξουν την περίπτωσή του. Στο Ντόρτμουντ άλλωστε θεωρούν πως έχουν στα χέρια τους έναν εκ των κορυφαίων και πιο παραγωγικών φορ του κόσμου και αξιολογούν το προφίλ του κοντά στα 100 εκατομμύρια ευρώ!

Ένα ποσό απαγορευτικό με δεδομένη την οικονομική κατάσταση των Μπλαουγκράνα, οι οποίοι εξακολουθούν να ανιχνεύουν την αγορά για τον κατάλληλο φορ που μπορεί να ενισχύσει την ομάδα από το επόμενο καλοκαίρι.