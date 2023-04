Ο Λερόι Σανέ δέχθηκε χτύπημα στο χείλος από τον Σαντιό Μανέ στα αποδυτήρια της Μπάγερν μετά την ήττα από τη Μάντσεστερ Σίτι και κατά την άφιξη στη Γερμανία φάνηκε να κρύβει το τραύμα του περνώντας από τις κάμερες των δημοσιογράφων.

Το επεισόδιο των Σαντιό Μανέ-Λερόι Σανέ μονοπωλεί τα γερμανικά αθλητικά ΜΜΕ, τα οποία και ανέφεραν πως ο Σενεγαλέζος επιθετικός κινδυνεύει με βαριά καμπάνα από τον σύλλογο, για την κίνησή του να χτυπήσει τον συμπαίκτη του μετά από έντονη λογομαχία στα αποδυτήρια του «Etihad».

Το χτύπημα ήταν το αποτέλεσμα μιας φορτισμένης λογομαχίας που άρχισε από το 83ο λεπτό της αναμέτρησης κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι και κορυφώθηκε μετά το τέλος του ματς και την ήττα με 3-0. Ένα χτύπημα από το οποίο ο Σανέ τραυματίστηκε στο χείλος και δεν είχε καμία διάθεση να... αποκαλύψει στα media.

Κατά την άφιξη της αποστολής των Βαυαρών στο αεροδρόμιο του Μονάχου, ο Σανέ φάνηκε να δαγκώνει τα χείλη του για να μη δείξει το τραύμα στην κάμερα των δημοσιογράφων που βρίσκονταν στην είσοδο. Το βίντεο είναι χαρακτηριστικό:

Leroy Sane appears to hide his lip injury after Sadio Mane punched his Bayern teammate in a bust-up after their defeat to Man City 📸 pic.twitter.com/RJPSlUEu8r