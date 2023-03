Η Μπάγερν θέλει να εκμεταλλευτεί τη λήξη συμβολαίου του Μάουντ με την Τσέλσι και τα οικονομικά της προβλήματα, θέλοντας να αποκτήσει τον Άγγλο διεθνή το καλοκαίρι.

Ο Τόμας Τούχελ, ο νέος προπονητής της Μπάγερν Μονάχου, δηλώνει... ένθερμος θαυμαστής του Μέισοντ Μάουντ, τον οποίο είχε ως βασικό παίκτη κατά τη διάρκεια των 18 μηνών μαζί του στους «Μπλε». Αποτελούσε μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Champions League το 2021. Ο 24χρονος μέσος, στο τέλος της σεζόν θα λήξει το συμβόλαιό του με τη Τσέλσι και η πιθανότητα, ο δύο φορές παίκτης της χρονιάς στους «Μπλε», να φύγει από την ομάδα έχει αυξηθεί. Η ομάδα από το Λονδίνο, αναμένεται να ζητήσει τουλάχιστον 50 εκατομμύρια λίρες για τον μέσο.

Η Λίβερπουλ έχει εκφράσει έντονο ενδιαφέρον να αποκτήσει τον Μάουντ στο «Άνφιλντ», πρόκειται όμως για ακόμα μία ομάδα που θέλει να εντάξει στο έμψυχο δυναμικό της τον Άγγλο διεθνή. Είναι ένας από τους πιο χαμηλά αμειβόμενους παίκτες από τότε που υπέγραψε νέο συμβόλαιο πριν κάνει το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα το 2019 υπό τον τότε προπονητή Φρανκ Λάμπαρντ. Έκτοτε, έχει 36 συμμετοχές στην εθνική Αγγλίας και είναι βασικός υπό τις οδηγίες του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ. Δεν αγωνίστηκε στα προκριματικά του Euro 2024 κόντρα στην Ιταλία και την Ουκρανία καθώς συνεχίζει την αποθεραπεία του από ένα πρόβλημα στα ηβικά οστά.

Thomas Tuchel wants Mason Mount at Bayern Munich, according to The Times 👀 pic.twitter.com/l2cvTlCiW7