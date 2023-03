Νάγκελσμαν: «Έχουμε έναν... τυφλοπόντικα στα αποδυτήρια»

Ο προπονητής της Μπάγερν Μονάχου, Γιούλιαν Νάγκελσμαν, στις δηλώσεις του ενόψει του αγώνα με τη Λεβερκούζεν αναφέρθηκε στο «καρφί» που υπάρχει στα αποδυτήρια του και διαρρέει τα πλάνα του στον Τύπο.

Έξαλλος ο Γιούλιαν Νάγκλεσμαν! Στα αποδυτήρια της Μπάγερν Μονάχου υπάρχει ένας... κατάσκοπος, καθώς τις προηγούμενες ημέρες διέρρευσαν στα Media έγγραφα της ομάδας τα οποία αφορούν την τακτική της ομάδας. Ο τεχνικός των Βαυαρών στις δηλώσεις του ενόψει του αγώνα με τη Λεβερκούζεν αναφέρθηκε στον... διπλό πράκτορα που έχει στην ομάδα του, τον οποίο χαρακτήρισε ως «τυφλοπόντικα».

«Έχουμε ένα καρφί στα αποδυτήρια. Με ενοχλεί, όποιος διαρρέει κάτι βλάπτει τον καθένα από τους παίκτες, δεν είναι αυτό που αναζητούμε. Οι τυφλοπόντικες είναι προστατευόμενο είδος, οπότε η αναζήτηση είναι πολύ, πολύ δύσκολη. Αυτό που έχει σημασία για μένα είναι να μπορώ να κοιτάζομαι στον καθρέφτη. Για αυτό το άτομο θα είναι δύσκολο να κοιταχτεί στον καθρέφτη.

Το σκέφτομαι πολύ γιατί αναρωτιέμαι: ποιος είναι ο σκοπός του ατόμου που το διαρρέει, σε τι ελπίζει; Δεν βλέπω ποιο μπορεί να είναι το κίνητρο. Διευκολύνει τον αντίπαλο», ανέφερε ο προπονητής της Μπάγερν.

