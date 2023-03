Στο παιχνίδι Γκλάντμπαχ κόντρα στη Βέρντερ Βρέμης, ο Φάμπιο Κιαρόντια ήταν στο αρχικό σχήμα και γράφτηκε με χρυσά... γράμματα στην ιστορία της δεύτερης.

Το όνομα του Φάμπιο Κιαρόντι ήταν στο βασικό σχήμα της Βέρντερ Βρέμης για το εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στην Γκλάντμπαχ και από μόνο του αυτό, ήταν αρκετό για να γραφτεί στην ιστορία του γερμανικού συλλόγου.

17 - Aged 17 years and 285 days, Fabio Chiarodia is the youngest player to start a Bundesliga match for Werder Bremen. Confidence. #BMGSVW pic.twitter.com/i0dabe1Du0