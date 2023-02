Ο Νουσαΐρ Μαζραουί επέστεψε στις προπονήσεις της Μπάγερν Μονάχου 1,5 μήνα μετά τη διάγνωση του με ήπια περικαρδίτιδα και οι συμπαίκτες του τον υποδέχτηκαν με... φατούρο.

Αντίστροφα για την αγωνιστική του επάνοδο μετράει ο Νουσαΐρ Μαζραουί. Ο διεθνής Μαροκινός δεξιός μπακ νόσησε με Covid-19 κατά την παρουσία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, υποβλήθηκε σε περαιτέρω εξετάσεις στην επιστροφή του στο Μόναχο που τελικά κατέδειξαν πως έχει μια ήπια φλεγμονή του περικαρδίου. Θυμίζουμε πως από επιπλοκές της Covid-19 υπέφερε και ο συμπαίκτης του στη Μπάγερν, Αλφόνσο Ντέιβις, ο οποίος στις αρχές του 2022 είχε διαγνωστεί με ήπια μυοκαρδίτιδα.

Ο 25χρονος αμυντικός είχε ξεκινήσει πρόγραμμα αποθεραπείας στις αρχές του Φλεβάρη και περίπου 1,5 μήνα μετά τη διάγνωση προπονήθηκε την Πέμπτη (23/2) για πρώτη φορά σε φουλ ρυθμούς με τους συμπαίκτες του. Οι παίκτες των Βαυαρών για να τον... υποδεχτούν έστησαν ένα τούνελ με τον Μαζραουί να περνάει από «φατούρο», μαζί με τον Σαντιό Μανέ, ο οποίος γύρισε και αυτός σε κανονικό πρόγραμμα πριν λίγες ημέρες αλλά την είχε... γλιτώσει.

Special welcome for Mazraoui and Mané by the team [🎥 @FCBayern] pic.twitter.com/hlgSj96SrS