Σε αποκαλύψεις προχώρησε ο CEO της Άιντραχτ, Άλεξ Χέλμαν, ο οποίος τόνισε πως το όνομα του Κριστιάνο Ρονάλντο προτάθηκε στην ομάδα της Φρανκφούρτης!

Νεφελώδες χαρακτηρίζεται το τοπίο γύρω από το μέλλον του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος παραμένει χωρίς ομάδα μετά και το επεισοδιακό διαζύγιο με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Αν και η Αλ Νασρ της Σαουδικής Αραβίας συνεχίζει την πίεση προς το περιβάλλον του Πορτογάλου αστέρα στρώνοντας χαλί εκατομμυρίων, ο 37χρονος φαίνεται πως θέλει να παραμείνει στην Ευρώπη και ιδανικά σε ομάδα που αγωνίζεται στο Champions League.

Σύμφωνα μάλιστα με τις τελευταίες αποκαλύψεις που έρχονται από τον CEO της Άιντραχτ, Άλεξ Χέλμαν, ο Κριστιάνο προτάθηκε πριν από μερικό διάστημα στην κάτοχο του Europa League δίχως πάντως οι συζητήσεις να τελεσφορήσουν...

«Προτάθηκε σε εμάς» παραδέχθηκε ο παράγοντας των Γερμανών στο τηλεοπτικό δίκτυο DAZN, με τον πρόεδρο της ομάδας μάλιστα, Φίλιπ Χόλτσερ, να προσθέτει από την πλευρά του πως: «Έχω την εντύπωση ότι προτάθηκε σε όλες τις ομάδες του Champions League...».

