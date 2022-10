Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης έκανε επέλαση στην έδρα της Γκλάντμπαχ, νίκησε με 3-1 και ανέβηκε στην 4η θέση της βαθμολογίας, κάτι που της επιτρέπει να ονειρεύεται...Champions League.

Φανταστική η Άιντραχτ Φρανκφούρτης, επικράτησε 3-1 της Γκλάντμπαχ εκτός έδρας και ανέβηκε στις θέσεις της Bundesliga που δίνουν εισιτήριο για το Champions League. Οι Αετοί ήταν σαρωτικοί στο πρώτο μέρος και επί της ουσίας ξεμπέρδεψαν με το παιχνίδι πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Το σκορ για την ομάδα του Γκλάσνερ άνοιξε μόλις στο 6ο λεπτό ο Λίντστρεμ με πολύ όμορφη ενέργεια και τελείωμα μέσα από την περιοχή.

Στο 29' ο Εντιμπέ έδωσε αέρα δύο τερμάτων στην ομάδα του με δυνατή κεφαλιά ενώ στο 45' ο Λίντστρεμ και πάλι σκόραρε με ωραίο πλασέ για το 3-0. Το μόνο που κατάφεραν να κάνουν οι γηπεδούχοι ήταν να μειώσουν στο 72ο λεπτό με το γκολ του Τουράμ. Η Άιντραχτ με αυτό το τρίποντο ανέβηκε στην 4η θέση της βαθμολογίας ενώ η Γκλάντμπαχ παρέμεινε 9η.

