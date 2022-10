Μετά την ταπεινωτική πεντάρα που δέχθηκε από τη Βέρντερ, η Γκλάντμπαχ πλήρωσε την Κολωνία με το ίδιο νόμισμα αφού την ισοπέδωσε 5-2 και.. έκρουσε την πόρτα της πρώτης τετράδας!

Από πεντάρα σε πεντάρα η Γκλάντμπαχ, μόνο που αυτή τη φορά το σκορ ήταν υπέρ της! Αφού συνήλθε από την σφαλιάρα της προηγούμενης αγωνιστικής κόντρα στη Βέρντερ, η Γκλάντμπαχ ξέσπασε κόντρα στην Κολωνία, την οποία ισοπέδωσε με 5-2 για να σκαρφαλώσει στην 6η θέση της Bundesliga και στο -1 από την πρώτη τετράδα.

Just the 7️⃣ #Bundesliga goals as @Borussia_EN took the derby bragging rights with victory in #BMGKOE! 💪#MD9 pic.twitter.com/tdMEiK8T23