Η 16χρονη Σαρίνα Εσμαϊλζάντεχ, οπαδός της Ντόρτμουντ, έχασε τη ζωή του στις διαδηλώσεις του Ιράν από το ισλαμικό καθεστώς της χώρας κι ο γερμανικός σύλλογος γίνεται η φωνή τόσο της ίδιας όσα και της Μάχσα Αμίνι, η οποία δολοφονήθηκε επίσης από τις Αρχές.

Το γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων στο ντέρμπι με την Μπάγερν Μονάχου (2-2) είναι τίποτα σε σχέση με αυτό που προσπαθεί να πετύχει η Ντόρτμουντ έξω από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.

Ο σύλλογος μέσω της δύναμης που δίνουν τα social media, προσπαθεί να στείλει ένα δυνατό μήνυμα εν μέσω των τραγικών γεγονότων που λαμβάνουν χώρα τις τελευταίες μέρες στο Ιράν - εκεί όπου η ελευθερία και η δημοκρατία δίνουν τεράστια μάχη... επιβίωσης.

Χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν για τον βασανισμό και τον θάνατο της 22χρονης Μάχσα Αμίνι από τους αστυνομικούς επειδή δεν φορούσε σωστά την μαντήλα της. Αργότερα, έγινε γνωστό ότι οι Αρχές της χώρας εξαφάνισαν τη σορό της 17χρονης Νίκα Σακαράμι, η οποία διαδήλωνε για τη δολοφονία της Αμίνι.

Τώρα, έρχεται κι ένας τρίτος θάνατος (μεταξύ των πολλών) να ακουστεί σε κάθε μήκος και πλάτος του πλανήτη.

Η 16χρονη Σαρίνα Εσμαϊλζάντεχ, την προηγούμενη εβδομάδα άφησε την τελευταία της πνοή στις διαδηλώσεις. Ήταν οπαδός της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Οι οπαδοί έστειλαν το δικό τους μήνυμα μέσω του πανό που σήκωσαν στο γήπεδο. Κι οι άνθρωποι της ομάδας φρόντισαν να κάνουν τη φωνή τους ακόμα πιο δυνατή, μεταδίδοντας το μήνυμα μέσω του λογαριασμού τους.

«Ανεξάρτητα από το φύλο, ανεξάρτητα από το χρώμα του δέρματος, τη θρησκεία ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό - για εμάς όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι.

Στεκόμαστε στο πλευρό των θαρραλέων γυναικών του Ιράν. Στη μνήμη της Σαρίνα Εσμαϊλζάντεχ. #MahsaAmini», το μήνυμα των ανθρώπων της ομάδας για το πανό που γράφει:

«Γεια σου Ντόρτμουντ, την προηγούμενη εβδομάδα έχασες μία οπαδό. Η Σαρίνα Εσμαϊλζάντεχ, 16 ετών, σκοτώθηκε από το ισλαμικό καθεστώς του Ιράν. Γίνε η φωνή της Σαρίνα».

Wir stehen an der Seite der mutigen Frauen in Iran. In Gedenken an Sarina Esmailzadeh. #MahsaAmini