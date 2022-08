Ο Γιαν Ζόμερ ύψωσε τείχος κόντρα στη Μπάγερν, με τις 19 αποκρούσεις που σημείωσε κόντρα στους Βαυαρούς να αποτελούν ρεκόρ στην ιστορία της Bundesliga!

Ούτε μια, ούτε δυο, αλλά 19 φορές (!) χρειάστηκε η παρέμβαση του Γιάν Ζόμερ προκειμένου η Γκλάντμπαχ να καταφέρει να δραπετεύσει με τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1) από την έδρα της Μπάγερν.

Ο Ελβετός γκολκίπερ έβγαλε... πλοκάμια προκειμένου να σταματήσει τις προσπάθειες των παικτών του Γιούλιαν Νάγκελσμαν, οι οποίοι καθ΄όλη τη διάρκεια του αγώνα έβλεπαν ένα... τείχος μπροστά από τα αντίπαλα δίχτυα.

Ενδεικτικό της απόδοσης που έπιασε ο έμπειρος τερματοφύλακας είναι το γεγονός πως οι 19 επεμβάσεις που κατέγραψε αποτελούν ρεκόρ στην ιστορία της Bundesliga, αφού κανένας συνάδελφός του δεν κατάφερε να αγγίξει τέτοια νούμερα σε ένα και μόνο ματς.

Συν τοις άλλοις, η συγκεκριμένη επίδοση είναι η κορυφαία στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα τουλάχιστον από το 2009!

Απολαύστε το... show του απέναντι στη Μπάγερν:

An incredible performance from @YannSommer1 🙌 👏@Borussia_en's keeper breaking #Bundesliga records with this display 🛡. How many stops do you make it? 🤔 pic.twitter.com/WYb0VfAOmU