Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θέλει απεγνωσμένα να φύγει από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η δευτεραθλήτρια Γερμανίας Μπορούσια Ντόρτμουντ εμφανίστηκε ως η τελευταία του ελπίδα, ελπίδα που «σβήνει» μετά τις δηλώσεις του CEO του συλλόγου!

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ εμφανίστηκε τις τελευταίες ώρες ως η... σανίδα σωτηρίας του Κριστιάνο Ρονάλντο που δεν θέλει να παραμείνει στην Γιουνάιτεντ και σε όλη τη μεταγραφική περίοδο αναζητά μια ομάδα όπου θα του προσφέρει τη δυνατότητα να αγωνιστεί στο Champions League.

Το αμερικανικό δίκτυο «CBS Sports» μετέδωσε -επικαλούμενο πηγές πολύ κοντά στον σούπερ σταρ- ότι ο Πορτογάλος θέλει να πάει στη Ντόρτμουντ κι ο ατζέντης του έχει προσεγγίσει τον γερμανικό σύλλογο. Οι πληροφορίες επιβεβαιώθηκαν αργότερα και από τη γερμανική «Bild».

Ωστόσο, ο ισχυρός άνδρας της BVB, Χανς Γιοακίμ Βάτζκε, σχολίασε όσα είδαν τις τελευταίες ώρες το φως της δημοσιότητας σε μια συνέντευξη Τύπου που αφορούσε στον ισολογισμό της ομάδας, βάζοντας φρένο στις εικασίες!

«Λατρεύω αυτόν τον παίκτη, είναι σίγουρα μια γοητευτική ιδέα να βλέπεις τον Κριστιάνο Ρονάλντο να παίζει στο Signal Iduna Park. Είναι ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες που έχει βγάλει ο κόσμος. Αλλά δεν υπάρχει καμία επαφή μεταξύ των εμπλεκομένων. Οπότε θα πρέπει να σταματήσετε να μιλάτε γι' αυτό», ανέφερε συγκεκριμένα ο ισχυρός άνδρας της Ντόρτμουντ.

Οι λόγοι είναι προφανείς για το νέο άκυρο στον CR7: Στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Ρονάλντο λέγεται ότι εισπράττει 29 εκατομμύρια ευρώ καθαρά ετησίως και θα τινάξει εντελώς στον αέρα τη μισθολογική δομή της Ντόρτμουντ. Το πιο ακριβό συμβόλαιο αυτή την στιγμή είναι του Μάρκο Ρόις που αμείβεται με 12 εκατομμύρια τον χρόνο.

