Η Μπάγερν Μονάχου ανακοίνωσε την απόκτηση του 16χρονου αριστερού μπακ, Άνταμ Αζνού, από τη περίφημη «Μασία» της Μπαρτσελόνα.

Μεγάλο κομμάτι της τεράστιας επιτυχίας της Μπαρτσελόνα τα τελευταία χρόνια πιστώνεται στην εξέλιξη των αποφοίτων της ακαδημίας της. Της φημισμένης «Μασία». Βέβαια ταυτόχρονα, οι Καταλανοί έχουν χάσει πολλά ταλέντα τους από άλλους ευρωπαϊκούς κολοσσούς, με τη λίστα να περιλαμβάνει τους Σέρχιο Γκόμεζ, τον Ματέου Μόρεϊ και τον Ιλάιξ Μορίμπα, μεταξύ πολλών άλλων.

Η Μπάρτσα μάλιστα έχασε ακόμα ένα από τα «διαμάντια» της τον 16χρονο αριστερό μπακ Άνταμ Αζνού. Το παιδί της Κ16 της Μπάρτσα ανακοινώθηκε επίσημα το πρωί της Πέμπτης (28/7) από την στην Μπάγερν Μονάχου με ελεύθερη μεταγραφή, αφού πρόσφατα επιβεβαίωσε ο ίδιος την αποχώρησή του μέσω ενός αποχαιρετιστήριου μηνύματος στα social media.

Ο νεαρός ευχαρίστησε τη Μπαρτσελόνα για την επίβλεψη της εξέλιξής του. Ο Αζνού είναι ένας αριστεροπόδαρος μπακ, ο οποίος θεωρήθηκε ως ένας από τους πιο πολλά υποσχόμενους νέους στην ηλικιακή κατηγορία του στη Μπάρτσα. Ο 16χρονος έχει υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2025, με την Μπάγερν Μονάχου να έχει την επιλογή να του δώσει επαγγελματικό συμβόλαιο!

Official: FC Bayern have completed the signing of Adam Aznou (16) from FC Barcelona on a long-term contract pic.twitter.com/ibVF1hrCDa