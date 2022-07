Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε το «ραντεβού» του αθλητικού διευθυντή της Μπάγερν Μονάχου, Χασάν Σαλιχάμιτζιτς, με τους ανθρώπους της Γιουβέντους για τον Ματάις Ντε Λιχτ. Στα 20 εκατομμύρια ευρώ η οικονομική διαφορά.

Σε αδιέξοδο οδηγήθηκαν οι σημερινές (11/7) διαπραγματεύσεις της Μπάγερν Μονάχου με τη Γιουβέντους για τον Ματάις Ντε Λιχτ. Ο αθλητικός διευθυντής των Βαυαρών, Χασάν Σαλιχάμιτζιτς, έφτασε το μεσημέρι στο Τορίνο, είχε συνάντηση με ανθρώπους των «Μπιανκονέρι», όμως δεν επήλθε συμφωνία και μάλιστα υπάρχει ένα μεγάλο οικονομικό χάσμα της τάξης των 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Μπάγερν προσφέρει 70 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει δικό της τον διεθνή Ολλανδό κεντρικό αμυντικό, όμως η «Γιούβε» τον αξιολογεί με τουλάχιστον 90 εκατομμύρια ευρώ. Οι πρωταθλητές Γερμανίας έχουν προφορική συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή για πενταετές συμβόλαιο, μέχρι το 2027, με ετήσιες απολαβές 12 εκατομμύρια ευρώ και πλέον μένει να βρεθεί η «χρυσή τομή» ανάμεσα στα δύο κλαμπ, τα οποία αναμένεται να έχουν νέες συζητήσεις μέσα στην εβδομάδα για να προσπαθήσουν να κλείσουν το «deal».

Το απόγευμα της Δευτέρας ο Σαλιχάμιτζιτς αναχώρησε από την Ιταλία με προορισμό το Μοναχό και μιλώντας στους απεσταλμένους του Τύπου ανέφερε: «Θα δούμε. Δεν μπορώ να πω τίποτα για το θέμα του Ντε Λιχτ. Είμαστε πάντα αισιόδοξοι».