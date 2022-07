Ο διεθνής Σενεγαλέζος έφτασε στο προπονητικό κέντρο της Μπάγερν Μονάχου 109 λεπτά πριν την καθορισμένη ώρα κι έμεινε εκεί για περισσότερες από έξι ώρες συνολικά!

Ο Σαντιό Μανέ, ένα από τα πρόσωπα της θερινής μεταγραφικής περιόδου, προπονήθηκε με τους νέους του συμπαίκτες για πρώτη φορά το περασμένο Σαββατοκύριακο, μετά τη μετακόμισή του από τη Λίβερπουλ και αναμφίβολα έκανε εντύπωση στην τελευταία χρονικά προπόνησή τους. Σύμφωνα με την γερμανική Bild, o Σενεγαλέζος εμφανίστηκε στην προπονητική βάση του συλλόγου «109 λεπτά» πριν από την έναρξη της προπόνησης και έμεινε «περισσότερες από έξι ώρες».

Επιπλέον, όπως αναφέρουν ρεπορτάζ του γερμανικού Τύπου, ο 30χρονος έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από τους συμπαίκτες του που είδαν από νωρίς τη νοοτροπία νικητή. Ο Μανέ μη ξεχνάμε μετακόμισε στους Βαυαρούς έχοντας απολαύσει έξι πολύ παραγωγικές σεζόν γεμάτες τρόπαια στο Άνφιλντ.

Ο προπονητής της Μπάγερν, Γιούλιαν Νάγκελσμαν, μίλησε με θετικά λόγια για τον πολύπειρο άσο και ισχυρίστηκε ότι ο επιθετικός είναι πρόθυμος να παίξει σε οποιαδήποτε θέση για την ομάδα. «Από την πρώτη κιόλας συζήτηση μου έδωσε να καταλάβω ότι είναι πολύ ανιδιοτελής, κάτι που είναι εξαιρετικό για έναν παίκτη με τόσο μεγάλο όνομα. Όσα είπε ήταν αρκετά συγκρατημένα, ότι μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του σε οποιαδήποτε θέση. Είναι σπάνιο να βιώσεις κάτι τέτοιο σε μια πρώτη συζήτηση, ότι ένας παίκτης τίθεται πλήρως στην υπηρεσία του συλλόγου και του προπονητή».

Sadio Mané was first to arrive at Säbener Straße today, 109 minutes before the start of training (meeting point is usually one hour before training). Mané stayed on the training ground for more than 6 hours [@BILD] pic.twitter.com/wqQTUlfYaW