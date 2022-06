Ο Σενεγαλέζος περνάει σήμερα (21/6) τις καθορισμένες ιατρικές εξετάσεις και αύριο Τετάρτη (22/6) υπογράφει και παρουσιάζεται στο «Αλιάνζ Αρίνα»!

Όπως είναι ήδη γνωστό η Μπάγερν είναι έτοιμη να πυροδοτήσει τη «βόμβα» με τον Σαντιό Μανέ καθώς τα έχει βρει σε όλα με τη Λίβερπουλ.

Σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ ο Σενεγαλέζος αναμένεται σήμερα (21/6) στη Γερμανία προκειμένου να περάσει από τις καθορισμένες ιατρικές εξετάσεις και αύριο Τετάρτη (22/6) υπογράφει το νέο του συμβόλαιο και παρουσιάζεται στο «Αλιάνζ Αρίνα»!

Το deal αφορά σε ένα εγγυημένο ποσό ύψους 32 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους που θα φτάσουν τη συνολική συμφωνία στα 41 εκατ. ευρώ (6 εκατ. για συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχών και άλλα 3 με βάση τις ατομικές/συλλογικές επιδόσεις).

Sadio Mane is expected to arrive at Munich airport this morning to undergo a medical with Bayern Munich. pic.twitter.com/ioEKMFJzht