Βασίλης Λαμπρόπουλος, το «ελληνικό ψυγείο»

Ο 32χρονος κεντρικός αμυντικός μπορεί να «έχασε» το δεύτερο μισό της περσινής Μπουντεσλίγκα αλλά η ανανέωση του συμβολαίου του με τη Μπόχουμ... λέει πολλά.

Κάτοικος Βεστφαλίας για ακόμη μία σεζόν θα παραμείνει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, καθώς ανανέωσε χθες (10/6) για ακόμη μία σεζόν το συμβόλαιό του με την Μπόχουμ και πλέον θα κλείσει 2,5 αγωνιστικές περιόδους στα βόρεια του Ρήνου.

Παράλληλα όμως η περίπτωση του 32χρονου κεντρικού αμυντικού έδειξε πως η χώρα μας μπορεί να καυχιέται και για την... ηλεκτρολογική της παραγωγή, αφού στο «Ruhrstadion» τον αποκαλούν το «ελληνικό ψυγείο», απόρροια προφανώς της ... ψυχρής του παρουσίας μέσα στην περιοχή τους. Της ηρεμίας που προσφέρει σε πολύπλευρους τομείς, αλλά και ευρύτερα τον τρόπο που λειτουργεί και το «καθαρό του μυαλό».

Μάλιστα η περίπτωση του Λαμπρόπουλου είναι η πλέον τρανή πως στην μπάλα τα πράγματα δεν είναι όπως δείχνουν και ποτέ δεν πρέπει να κρίνουμε με γνώμονα τους αριθμούς και το πόσες συμμετοχές μετρά ένας ποδοσφαιριστής. Βλέπετε μέχρι τα τέλη του 2021 είχε 13 παρουσίες στο αρχικό σχήμα του club σε συνολικά 17 παιχνίδια του, αλλά έκτοτε λόγω κορονοϊού αλλά και ενός τραυματισμού που τον ταλαιπώρησε ουσιαστικά δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο μισό της σεζόν, όπου πέρασε στην «εφεδρεία» και επί χάρτου έδειχνε να μην υπολογίζεται. Αλλά στη Μπόχουμ... κάτι ξέρουν παραπάνω και το νέο μεταξύ τους deal επετεύχθη άμεσα.

💬💙 Vasi #Lampropoulos : "Since I came to VfL two and a half years ago, we've become better and better. I’m very happy that I could be part of this team and I’m even happier that I’m still part of this team!”



