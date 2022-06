Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με τη Μπόχουμ με ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2023.

Κάτοικος Γερμανίας θα μείνει για ακόμα μια σεζόν ο Βασίλης Λαμπρόπουλος. Ο διεθνής Έλληνας στόπερ συμφώνησε με τη διοίκηση της Μπόχουμ και ανανέωσε το συμβόλαιο του για ακόμα μια σεζόν, μέχρι το καλοκαίρι του 2023. O πρώην αμυντικός της ΑΕΚ αγωνίζεται στο γερμανικό κλαμπ από τον Γενάρη του 2020 και μετραέι 35 συμμέτοχες σε όλες τις διοργανώσεις. Την προηγούμενη σεζόν μέτρησε 13 εμφανίσεις στη Bundesliga και δυο στο κύπελλο.

«Από τότε που ήρθα στην Μπόχουμ πριν από δυόμισι χρόνια γινόμαστε όλο και καλύτεροι. Είμαι πολύ χαρούμενος που ήμουν μέλος αυτής της ομάδας και είμαι ακόμα πιο χαρούμενος που εξακολουθώ ακόμα να είμαι μέλος αυτής», δήλωσε στην επίσημη σελίδα της Μπόχουμ ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

💬💙 Vasi #Lampropoulos : "Since I came to VfL two and a half years ago, we've become better and better. I’m very happy that I could be part of this team and I’m even happier that I’m still part of this team!”



