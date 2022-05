Λεβαντόφσκι: «Δεν έλαβα καμία πρόταση ανανέωσης από την Μπάγερν κι αποφάσισα να φύγω»

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι προανήγγειλε το τέλος του από την Μπάγερν Μονάχου, μιας και οι Βαυαροί δεν κατέθεσαν ποτέ πρόταση ανανέωσης της συνεργασίας τους, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Πολωνού στράικερ.

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι το Σάββατο (14/05) αποχαιρέτησε τους οπαδούς της Μπάγερν που βρέθηκαν στην «Volkswagen Arena» για τον τελευταίο αγώνα της σεζόν κόντρα στη Βόλφσμπουργκ. Οπως όλα δείχνουν ο 33χρονος Πολωνός επιθετικός δεν θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τους Βαυαρούς τη νέα σεζόν, με το μυαλό του να βρίσκεται στην Μπαρτσελόνα.

Μάλιστα, ο «Λέβα» μετά το τέλος του αγώνα με τους «λύκους» επιβεβαίωσε τις τάσεις φυγής από την Μπάγερν και τόνισε πως πιθανότατα φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα των Βαυαρών. Στις δηλώσεις που πραγματοποίησε στην γερμανική «Bild», ανέφερε ότι η Μπάγερν δεν τον προσέγγισε για νέο συμβόλαιο και πλέον απομένει το οριστικό «διαζύγιο» μεταξύ των δύο πλευρών.

«Δεν έλαβα καμία πρόταση για νέο συμβόλαιο από την Μπάγερν και αποφάσισα να φύγω. Πρέπει να βρούμε την καλύτερη λύση για εμένα και για τον σύλλογο», είπε στην Bild.

Robert Lewandowski salutes Bayern Munich fans and appeared to get emotional.



If today was his last match for Bayern Munich, where would like to see him playing next season?



🎥 @ESPNFCpic.twitter.com/CvCkS8U2NV