Η Μάιντς έφυγε με τους βαθμούς της νίκης από το Βερολίνο, καθώς επικράτησε της Χέρτα με 2-1 και οι «πρωτευουσιάνοι» δεν κατάφεραν να «κλειδώσουν» την παραμονή τους.

Η Χέρτα ήθελε νίκη στην έδρα της κόντρα στην βαθμολογικά αδιάφορη Μάιντς για να «κλειδώσει» μαθηματικά την παραμονή της στην Bundesliga, όμως ηττήθηκε με σκορ 2-1. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά στο ματς και βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 25' με τον Βίντμερ, είχαν ευκαιρίες για το 0-2, όμως δεν τις αξιοποίησαν και οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, χάρη στην εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σέλκε. Οι Βερολινέζοι εν τέλει ηττήθηκαν με 2-1, καθώς η Μάιντς σκόραρε με κεφαλιά στο 81' μετά από κόρνερ του Σταχ και πήρε το τρίποντο. Η Χέρτα πλέον «προσδοκεί» την απώλεια βαθμών της Στουτγκάρδης του Ντίνου Μαυροπάνου, η οποία την Κυριακή (8/5, 18:30) θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Μπάγερν στο Μόναχο.

🎥 See how @Mainz05EN ended their long wait for a #Bundesliga away victory with a 2-1 win in #BSCM05! pic.twitter.com/upx1Ek7gtB