Μετράει αισίως 22 χρόνια ως κομμάτι της Μπάγερν Μονάχου και θα φοράει τη φανέλα της ομάδας μέχρι και το 2024. Ο Τόμας Μίλερ υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους Βαυαρούς και η κοινή πλεύση συνεχίζεται προς νέους τίτλους.

Ο 32χρονος επιθετικός που έχει κατακτήσει τα πάντα με τη φανέλα της Μπάγερν δεν κάνει... βήμα μακριά από τον σύλλογο. Θα εύχεται αυτά τα χρόνια για τα οποία ανανέωσε να έχει και την παρέα του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, αν και τα πράγματα είναι αρκετά πιο δύσκολα για τον Πολωνό στράικερ.

Ο Μίλερ, με 2 Champions League, 12 πρωταθλήματα, 2 Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, 6 Κύπελλα Γερμανίας και 2 Super Cup Ευρώπης, έχοντας αναδειχθεί 6 φορές κορυφαίος σκόρερ στο Champions League και άλλες 8 φορές ο καλύτερος στις ασίστ, θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους Βαυαρούς μέχρι και το 2024.

Στον σύλλογο... κατετάγη το 2000 για τα τμήματα υποδομής, ενώ, στην πρώτη ομάδα βρίσκεται από το 2009.

Bavarian through and through ❤️🤍@esmuellert_ extends at #FCBayern until 2024 🙌#MiaSanMia #Müllered