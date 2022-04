Καν: «Δεν είμαστε τρελοί να παραχωρήσουμε τον Λεβαντόφσκι»

Ξεκάθαρος ήταν ο πρόεδρος της Μπάγερν σχετικά με το μέλλον του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, τονίζοντας πως στον σύλλογο δεν έχουν καμία πρόθεση να παραχωρήσουν τον Πολωνό.

Τέλος στα μεταγραφικά σενάρια που θέλουν τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι να αποχωρεί από τη Μπάγερν στο φινάλε της τρέχουσας σεζόν θέλησε να βάλει ο πρόεδρος του συλλόγου, Όλιβερ Καν.

Παρά τις φήμες που συνέδεαν τον Πολωνό με τη Μπαρτσελόνα, ο θρύλος των Βαυαρών θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους και ξεκαθάρισε πως ο σύλλογος δεν έχει καμία απολύτως πρόθεση να διαπραγματευτεί τη μεταγραφή του 33χρονου φορ.

«Θα βρίσκεται σίγουρα μαζί μας και την επόμενη σεζόν. Δεν είμαστε τρελοί για να διαπραγματευτούμε την μεταγραφή ενός παίκτη που σκοράρει 30-40 γκολ για εμάς κάθε σεζόν» εξήγησε ο Γερμανός μέσα από δηλώσεις του στο Prime Video.

