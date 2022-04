Ο Άριεν Ρόμπεν έτρεξε τον πρώτο του μαραθώνιο 42.195 χιλιομέτρων και κατάφερε να τον ολοκληρώσει σε διάστημα τριών ωρών.

Πριν από ένα χρόνο, ο άλλοτε επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου πήρε την απόφαση να βάλει τέλος στην πλούσια καριέρα του. Ο 38χρονος Ολλανδός εξτρέμ είχε αρχικά αποσυρθεί το 2019, ωστόσο επέστρεψε στη δράση για χάρη της Χρόνινχεν, από την οποία άρχισε τη σπουδαία σταδιοδρομία του στα γήπεδα.

Παρά το γεγονός ότι αποσύρθηκε από τον χώρο του ποδοσφαίρου, ο Άριεν Ρόμπεν συνεχίζει τον αθλητισμό και το περασμένο Σαββατοκύριακο έτρεξε τον πρώτο του μαραθώνιο 42.195 χιλιομέτρων τον οποίο όμως, όπως τόνισε δεν ευχαριστήθηκε κι ιδιαίτερα.

Ο Ολλανδός ήταν ένας από τους χιλιάδες που συμμετείχαν στον ετήσιο μαραθώνιο του Ρότερνταμ. Ολοκλήρωσε τον αγώνα μαζί με τον πρώην Ολυμπιονίκη σκέιτερ ταχύτητα Έρμπεν Βένεμαρς, μέσα σε τρεις ώρες, 13 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα.

«Δεν ήταν διασκεδαστικό, πραγματικά. Τα κατάφερα, αλλά μέχρι εκεί. Ηταν ένας σκληρός αγώνας. Ο κόσμος σε βοηθάει τόσο πολύ όταν τρέχεις. Ευχαριστώ όλους για αυτό. Με βοήθησε», είπε ο πρώην διεθνής Ολλανδός στο κανάλι Rijnmond.

Arjen Robben completed the first marathon of his life over the weekend.



No rest in retirement 🏃 pic.twitter.com/03xYtFG6hf