Χωρίς ιδέες και φαντασία, επηρεασμένη από την ήττα στη Βιγιαρεάλ, η Μπάγερν φλέρταρε με δεύτερο σερί ματς μακριά από το γκολ, αλλά ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι με το 32ο τέρμα του στη φετινή Bundesliga την ξελάσπωσε χάρη σε πέναλτι στο 82'.

Συνήθως μετά από μία άνοστη, αρνητική εμφάνιση στο Champions League, ξεσπά στη Bundesliga. Αυτή τη φορά, όμως, η Μπάγερν ενέτεινε τον προβληματισμό και το ντεφορμάρισμά της, πήρε μεν τη νίκη απέναντι στην Άουγκσμπουργκ (1-0), αλλά παρουσίασε ξανά κάκιστο πρόσωπο και έκρουσε δεύτερο «καμπανάκι» ενόψει της ρεβάνς κόντρα στη Βιγιαρεάλ (12/4, 22:00).



Για τρίτο σερί ημίχρονο οι Βαυαροί έμειναν μακριά από το γκολ. Αυτή τη φορά, μάλιστα, δεν απείλησαν καν την εστία του Γκίλκιεβιτς στο πρώτο 45λεπτο, ακόμα κι αν αγωνίζονταν στην «Allianz Arena». Η ομάδα του Νάγκελσμαν εμφανίστηκε «υπνωτισμένη», νωθρή, χωρίς ειρμό στο επιθετικό της παιχνίδι και στο δεύτερο ημίχρονο χρειάστηκε να αυξήσει ρυθμούς αφού η Άουγκσμπουργκ ανταποκρινόταν με επιτυχία.



Με εξαίρεση τις προσπάθειες των Κίμιχ (62') και Μουσιάλα (75'), όμως, η Μπάγερν αδυνατούσε να παραγάγει τη φάση που θα την οδηγήσει στο γκολ. Χρειάστηκε ένα «δώρο» στο 82' για να το καταφέρει, συγκεκριμένα ένα χέρι στην περιοχή, με τον ρέφερι να δείχνει την άσπρη βούλα έπειτα από υπόδειξη του VAR. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ανέλαβε εύστοχα την εκτέλεση και έβγαλε τη Μπάγερν από τη δύσκολη θέση, φτάνοντας τα 32 γκολ στη φετινή Bundesliga. Το σημαντικό για τους Βαυαρούς είναι ότι ξέφυγαν στο +9 από τη Ντόρτμουντ πέντε αγωνιστικές πριν από το φινάλε (απορρίφθηκε η έφεση της Φράιμπουργκ) κι ακόμη και στα χειρότερά της, η δέκατη σερί σαλατιέρα δεν... χάνεται. Όσο για την πρόκριση στους «4» του Champions League; Θα φανεί σε λίγες ημέρες από σήμερα.

Μπάγερν Μονάχου (Γιούλιαν Νάγκελσμαν): Νόιερ, Παβάρ, Νιανζού, Ουπαμεκανό, Ρίτσαρντς (57' Ντέιβις), Κίμιχ, Γκορέτσκα (57' Ζάμπιτσερ), Γκνάμπρι (46' Μουσιάλα), Μίλερ (90+1' Στάνισιτς), Σανέ (65' Κομάν), Λεβαντόφσκι

