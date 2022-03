Το ποσό των 300.000 ευρώ έβγαλε από τα ταμεία της η Μπάγερν Μονάχου, προκειμένου να κάνει δικό της τον 13χρονο Μάικ Γουίσντομ, από την Γκλάντμπαχ.

Η Μπάγερν Μονάχου έχει ξεκινήσει το παιδομάζωμα ενόψει των επόμενων χρόνων. Γι' αυτό και σύμφωνα με το «Sky Sport» Γερμανίας κατέληξε σε συμφωνία με την Γκλάντμπαχ για την απόκτηση του Μάικ Γουίσντομ.

Τον 13χρονο Γουίσντομ, οι σκάουτερ των Βαυαρών τον παρακολουθούσαν τον τελευταίο ενάμιση χρόνο και κατάφεραν βγουν νικητές στην κούρσα για την απόκτηση του, μιας και τόσο η Λεβερκούζεν όσο και η Ντόρτμουντ επιθυμούσαν να τον εντάξουν στις Ακαδημίες τους.

Παρ' όλα αυτά με το ποσό των 300.000 ευρώ η Μπάγερν έπεισε την Γκλάντμπαχ κι έτσι ο 13χρονος Μάικ Γουίστομ, ο οποίος θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην ηλικία του και το καλοκαίρι θα γίνει 14, θα ενταχθεί στο τμήμα Κ15 των πρωταθλητών Γερμανίας.

Οπως επίσης και οι γονείς του Γουίσντομ θα βγουν ωφελημένοι από τη συμφωνία, καθώς θα λάβουν επίσης μια σημαντική αμοιβή για τη μετακόμισή τους στο Μόναχο. Οι παίκτες κάτω των 15 ετών στη Μπάγερν Μονάχου κερδίζουν 400 ευρώ το μήνα, αλλά μόλις φτάσουν στην ομάδα της Under 16, οι κορυφαίοι παίκτες μπορούν να φτάσουν να αμείβονται με 2.000 και 3.000 ευρώ το μήνα.

News #FCBayern Campus: "Exceptional talent" Mike Wisdom from Borussia Mönchengladbach to Munich is a done deal. The 13/yo decided against BVB and Bayer 04. Total package of signing fee etc. more than €300.000! The striker will join FCB U15 in summer. @SkySportDE 📸: @borussia pic.twitter.com/gBnsKieV1F