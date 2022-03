Ο κορονοϊός «χτύπησε» άσχημα τις τάξεις της Μάιντς με το γερμανικό κλαμπ να ανακοινώνει τον εντοπισμό 19 κρουσμάτων κορονοϊού στο αγωνιστικό τμήμα.

Σοκ επικρατεί τις τελευταίες ώρες στη Μάιντς, καθώς ο κορονοϊός «αποδεκάτισε» το αγωνιστικό τμήμα του κλαμπ. Πιο συγκεκριμένα οι Γερμανοί ανακοίνωσαν πως στα τελευταία τεστ ανίχνευσης κορονοϊού εντοπίστηκαν 19 κρούσματα στα οποία συγκαταλέγονται τόσο ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας, όσο και μέλη του τεχνικού επιτελείου. Οι νοσούντες απομονώθηκαν άμεσα, ενώ οι ποδοσφαιριστές που «γλίτωσαν» προπονήθηκαν μόνοι τους.

Η Μάιντς ήταν να υποδεχτεί την Μπορούσια Ντόρτμουντ για την 25η αγωνιστική της Bundesliga την ερχόμενη Κυριακή (6/3, 16:30), όμως μετά την έξαρση του Covid-19 στα αποδυτήρια της ομάδα η διεξαγωγή του ματς κρίνεται ως αμφίβολη με τη Λίγκα να καλείται να αποφασίσει για τη «μοίρα» του.

ℹ️ 19 members of the first team set-up have tested positive for COVID-19. The players who tested negative trained individually this afternoon.#Mainz05 pic.twitter.com/4aWI8Ut0Ly