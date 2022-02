Αδιανόητο κάζο για τη Μπάγερν Μονάχου στο πρώτο ημίχρονο του ματς με τη Μπόχουμ, προηγήθηκε στο 9' με τον Λεβαντόφσκι και τελικά δέχθηκε τέσσερα γκολ μέχρι το 45' γράφοντας αρνητικό ρεκόρ 46 ετών!

Για τη Μπάγερν Μονάχου, το να δέχεται τέσσερα γκολ σε ένα ημίχρονο θα συνιστούσε είδηση ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Αυτή τη φορά, όμως, της συνέβη σε αγώνα Bundesliga, απέναντι στη Μπόχουμ! Οι Βαυαροί υπέστησαν το απόλυτο κάζο, κατέρρευσαν ολοκληρωτικά απέναντι στην ομάδα των Βασίλη Λαμπρόπουλου και Κώστα Σταφυλίδη (στον πάγκο και οι δύο), παρά το γεγονός ότι προηγήθηκαν μόλις στο 9' με γκολ του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι!

Τη συνέχεια δεν μπορούσε να την προβλέψει κανείς. Στο 14' ο Αντουί-Ατζέι ισοφάρισε με ωραίο πλασέ στην αντεπίθεση και στο τελευταίο επτάλεπτο σφράγισαν την απόλυτη ανατροπή με τρία (!) γκολ. Λοκάντια με πέναλτι στο 38', Γκαμπόα στο 40' και ο Χόλτμαν στο 44' με ονειρικό curler από τη γωνία της περιοχής, διέλυσαν την ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν που δέχθηκε για πρώτη φορά τέσσερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο ενός αγώνα της Bundesliga από το 1975!

