Η FIFA χάρισε στον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι το βραβείο του κορυφαίου για δεύτερη διαδοχική χρονιά, με τον Πολωνό να έχει την καλύτερη επίδοση σκοραρίσματος ανά λεπτά στο γήπεδο, σε όλες τις μεγάλες Λίγκες της Ευρώπης!

Μέσα στο 2021 ο «καυτός» Πολωνός μέτρησε 48 τέρματα και 13 ασίστ σε 40 παιχνίδια. Κατέκτησε το πρωτάθλημα της Bundesliga αλλά και το DFL Supercup.

Είναι αμείλικτος μπροστά από κάθε αντίπαλη εστία. Έκανε το back-to-back στα βραβεία της FIFA όπου σε αντίθεση με τον Λιονέλ Μέσι στη Χρυσή Μπάλα, ο «Λέβα» κάνει δική του τη διάκριση από την Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Ο στράικερ της Μπάγερν Μονάχου, από τις 10/8 του 2020 έως και την 9η Ιουλίου του 2021, στο διάστημα δηλαδή που η FIFA εξετάζει τα δεδομένα και την στατιστική για τις υποψηφιότητες, ο Λεβαντόφσκι πετύχαινε γκολ κάθε 69 αγωνιστικά λεπτά.

Αυτή η επίδοση ήταν η κορυφαία στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης, αφού κανείς δεν είχε επιδείξει κάτι καλύτερο.

Με μίνιμουμ συμμετοχής τα 500 λεπτά, το δεύτερο καλύτερο στατιστικό στοιχείο ήταν το ένα γκολ ανά 80 λεπτά.

69 - Robert Lewandowski averaged a goal every 69 minutes across all club comps during the evaluation period for FIFA's #TheBest Award (10/8/2020 - 8/7/2021), while no other player across the big five European leagues averaged better than one every 80 mins (min. 500 mins). Best. pic.twitter.com/gy4zB5Iey2