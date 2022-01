Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι μπορεί να συμπεριέλαβε στις ψήφους του τον Λιονέλ Μέσι,, αλλά ο Αργεντινός αστέρας της Παρί Σεν Ζερμέν είχε άλλη γνώμη για το βραβείο του καλύτερου παίκτη της FIFA.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι οπαδός του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο Λιονέλ Μέσι όπως φαίνεται όχι. Ο Πολωνός στράικερ της Μπάγερν, κέρδισε το βραβείο που του αναλογούσε για το 2021 απέναντι σε Μέσι και Σαλάχ, διπλασιάζοντας τις κατακτήσεις του και μάλιστα, σερί στα «The Best» της FIFA.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «BILD», ο «Λέβα» μπόρεσε να βασιστεί όχι μόνο στις ψήφους από τη Γερμανία αλλά και σε αυτές του σούπερ σταρ Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος ψήφισε πρώτο τον 33χρονο επιθετικό των Βαυαρών, δεύτερο τον Ν' Γκολό Καντέ και τρίτο τον Ζορζίνιο.

Από την άλλη, ο Λιονέλ Μέσι αγνόησε παντελώς τον Λεβαντόφσκι και βασίστηκε στους συμπαίκτες του στην Παρί Σεν Ζερμέν, Νεϊμάρ και Μπαπέ αλλά και στον Καρίμ Μπενζεμά της Ρεάλ.

Βέβαια, ο πρώτος σκόρερ της Μπάγερν έλαβε υποστήριξη τόσο από τον Χάνσι Φλικ όσο και από τον συμπαίκτη του στην Μπάγερν, Μάνουελ Νόιερ. Και οι δύο έβαλαν τον Πολωνό στην πρώτη θέση της κατάταξής τους. Ο Φλικ τοποθέτησε τους Μοχάμεντ Σαλάχ και Κιλιάν Μπαπέ στην δεύτερη και την τρίτη θέση, ενώ ο Νόιερ έδωσε βαθμούς στον Μοχάμεντ Σαλάχ και τον Ν' Γκολό Καντέ της Τσέλσι.

This is how Messi, Ronaldo and Lewandowski voted for The Best FIFA Men's Player award 👀 pic.twitter.com/jDVT4Auhwa