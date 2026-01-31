Διαδοχικές απώλειες για τη Μπάγερν στη Bundesliga, η οποία δεν ξεπέρασε την ήττα από την Άουγκσμπουργκ και λίγες ημέρες μετά γκέλαρε και με το Αμβούργο (2-2).

Περίοδο ντεφορμαρίσμος διανύει η Μπάγερν με νέα απώλεια βαθμών στη Bundesliga. Αφού την προηγούμενη αγωνιστική η Άουγκσμπουργκ την υποχρέωσε στην πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα, πήρε τη σκυτάλη το Αμβούργο που απέσπασε τον βαθμό της ισοπαλίας με το τελικό 2-2 και ανάγκασε τους Βαυαρούς σε απανωτές γκέλες.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν με υποσχέσεις στο ματς, άγγιξα το προβάδισμα σε δοκάρι του Κίμιχ (30΄), αλλά ο Γερμανός τέσσερα λεπτά αργότερα υπέπεσε σε παράβαση πέναλτι κι έδωσε την ευκαιρία στον Βιέιρα να γράψει το 1-0 από την άσπρη βούλα. Στο 42΄ωστόσο Κίμιχ πήρε το αίμα του πίσω, καθώς με έξοχη μπαλιά στην καρδιά της άμυνας μοίρασε την ασίστ για τον Κέιν που εκτέλεσε με δύναμη από κοντά για την ισοφάριση.

Δευτερόλεπτα μετά την ανάπαυλα η Μπάγερν έφερε τούμπα το ματς με τον Λουίς Ντίας, ο οποίος στιγμές μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο πήρε την κάθετη από τον Ολίσε και πλάσαρε στο τετ-α-τετ για την ανατροπή (46΄).

Οι Βαυαροί είχαν γυρίσει το ματς σε καλό χρόνο, όμως δεν κατάφεραν να λυγίσουν το πνεύμα των γηπεδούχων. Κι έτσι στο 53΄ο Βούσκοβιτς με τρομερή κεφαλιά διαμόρφωσε το το 2-2 που έμεινε μέχρι το τέλος στη δεύτερη διαδοχική γκέλα της ομάδας του Κομπανί, η οποία κινδυνεύει να δει τη Ντόρτμουντ να μαζεύει τη διαφορά στους έξι βαθμούς.

Μπάγερν (Βίνσεντ Κομπανί): Νόιερ, Στάνισιτς, Ουπαμεκανό, Κιμ (65΄Τα), Ντέιβις, Κίμιχ, Πάβλοβιτς, Ολίσε, Καρλ (46΄Λουίς Ντίας), Γκνάμπρι (65΄Μουσιάλα), Κέιν