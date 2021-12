Μπάγερν - Μάιντς 2-1: Ανατροπή και στο +6 από τη Ντόρτμουντ (vid)

Το έκανε δύσκολο, ζορίστηκε για ένα ημίχρονο, αλλά η Μπάγερν Μονάχου πήρε εν τέλει τη νίκη κόντρα στην αξιόμαχη Μάιντς (2-1) με γκολ του Μουσιάλα στο 74' και ξέφυγε με +6 στην κορυφή μετά τη γκέλα της Ντόρτμουντ.

Η επιθετική μηχανή της στέρεψε από καύσιμα και φαντασία. Μετά τις τριάρες κυριαρχίας επί της Ντόρτμουντ στο Klassiker κι επί της Μπαρτσελόνα στην τελευταία αγωνιστική του Champions League, η Μπάγερν τέθηκε ξανά στον «αυτόματο» για το ματς με τη Μάιντς και για ένα ημίχρονο τα έβρισκε σκούρα απέναντι στους διαβασμένους Καρναβαλιστές. Ωστόσο, εύκολα ή δύσκολα, η ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν έφτασε στη νίκη με ανατροπή (2-1), παίρνοντας... μπρος στο δεύτερο μέρος και εκμεταλλεύτηκε ιδανικά το νέο «δώρο» της Μπορούσια που έχασε δύο βαθμούς απέναντι στη Μπόχουμ των Σταφυλίδη-Λαμπρόπουλου.



Οι Βαυαροί ήταν φλύαροι, προβλέψιμοι και με ελάχιστες ιδέες στο παιχνίδι κατοχής τους και βρέθηκαν να κυνηγούν το σκορ από το 22΄ και το γκολ του Ονισίβο. Στο δεύτερο μέρος, όμως, η απάντηση ήταν άμεση. Ο Κομάν ισοφάρισε στο 53' μετά από ασίστ του Τολισό κι έδωσε από νωρίς την ευκαιρία στη Μπάγερν να ψάξει το γκολ της ανατροπής. Το οποίο και ήρθε εν τέλει στο 74', από τον Τζαμάλ Μουσιάλα. Ο νεαρός Γερμανός εκμεταλλεύτηκε τη μπαλιά του Παβάρ κι έγραψε το τελικό 2-1, σκοράροντας έτσι για δεύτερο σερί παιχνίδι μετά το γκολ του κόντρα στη Μπαρτσελόνα.

Μπάγερν (Γιούλιαν Νάγκελσμαν): Νόιερ, Παβάρ, Ουπαμεκανό, Ερναντέζ (65' Ζίλε), Κομάν, Μουσιάλα (82' Νιανζού), Τολισό (65' Ρόκα), Ντέιβις, Μίλερ, Σανέ (65' Γκνάμπρι), Λεβαντόφσκι



