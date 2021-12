Λεβαντόφσκι - Ρόις: Αντίπαλοι για 90 λεπτά, αλλά κυρίως φίλοι (vid)

Η Μπάγερν αντιμετώπισε την Ντόρτμουντ και δύο παλιοί γνωστοί έδειξαν γι' ακόμη μία φορά ότι δεν έχουν χάσει επαφή παρά την αντιπαλότητα.

Τι κι αν είναι πλέον αντίπαλοι τα τελευταία χρόνια; Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και Μάρκο Ρόις παραμένουν καλοί φίλοι και απέδειξαν μετά το τέλος του αγώνα Ντόρτμουντ - Μπάγερν.

Οι δύο ποδοσφαιριστές μπορεί να τέθηκαν αντίπαλοι, ωστόσο η χειραψία τους μετά το τέλος του αγώνα ήταν ιδιαίτερα θερμή.

Το 2014 ο Λεβαντόφσκι άφησε τους Βεστφαλούς για την ομάδα του Μονάχου, ωστόσο διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με πολλούς παίκτες της Ντόρτμουντ.

Reus and Lewandowski: The bromance that will live forever 🥺❤️ pic.twitter.com/IJazCn4NqR