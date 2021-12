Λειψία: Στην έξοδο ο Μαρτς

Ειλημμένη είναι η απόφαση της Λειψίας να απολύσει τον τεχνικό της, Τζέσε Μαρτς. Ξεκίνησαν τις επαφές για τη διάδοχη κατάσταση οι «ταύροι».

Παρελθόν από τη τεχνική ηγεσία της Λειψίας αναμένεται να αποτελέσει ο Τζέσε Μαρτς. Η Λειψία ηττήθηκε με 2-1 από την Ουνιόν Βερολίνου και αυτό ήταν το «κύκνειο άσμα» του Αμερικανού τεχνικού στον πάγκο των «Ταύρων».

Ήδη έχουν κυκλοφορήσει τα πρώτα ονόματων των υποψηφίων αντικαταστατών για τη τεχνική ηγεσία του συλλόγου, με τα ονόματα των Ρόγκερ Σμιντ, Έντιν Τέρζιτς, Ρόμπερτ Κλάους, Ντομέντικο Τεντέσκο και Ζολτ Λεβ να βρίσκονται στη λίστα.

Η Λειψία βρίσκεται στην 11η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 18 βαθμούς και μετράει μέχρι στιγμή έξι ήττες στο πρωτάθλημα. O Mαρτς καθοδήγησε συνολικά τη Λειψία σε 21 αναμετρήσεις, έχοντας απολογισμό οκτώ νίκες τέσσερις ισοπαλίες και εννέα ήττες.

