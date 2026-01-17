Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, η Μπάγερν με ανατροπή στο β΄μέρος και ξέσπασμα στο τελευταίο δεκάλεπτο συνέτριψε τη Λειψία με 5-1 και συνεχίζει ακάθεκτη στη Bundesliga.

Ο περίπατος της Μπάγερν στη Bundesliga συνεχίζεται. Αν και για ένα ημίχρονο η Λειψία της έβαλε δύσκολα στην «Red Bull Arena», οι Βαυαροί έφεραν τούμπα το ματς μετά την ανάπαυλα και με τρία γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα εκτόξευσαν το σκορ στο 5-1 και πανηγύρισαν ακόμα μια διαδοχική νίκη εντός των γερμανικών συνόρων.

Το γκολ του Καρντόσο από το 20΄είχε βάλει σε θέση οδηγού τους Ταύρους που κράτησαν ακέραιο το προβάδισμα μέχρι το ημίχρονο, όμως στη συνέχεια το γήπεδο κατηφόρισε υπέρ της Μπάγερν. Αρχικά στο 50΄το γκολ του Γκνάμπρι έφερε το ματς στα ίσα, με τον Κέιν στο 67΄να ολοκληρώνει την ανατροπή.

Παρά το υπέρ τους σκορ ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι δεν είχαν καμία διάθεση να πατήσουν φρένο και με ένα ολιγόλεπτο ξέσπασμα στο φινάλε εκτόξευσαν το σκορ σε διαστάσεις θριάμβου. Στο 83΄συγκεκριμένα ο Τα σκόραρε με κεφαλιά από εκτέλεση κόρνερ για το 3-1, ενώ δυο λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του Πάβλοβιτς να βρει δίχτυα από κοντά.

Το κερασάκι στην τούρτα πρόσθεσε ο Ολίσε στο 88΄που βρήκε δίχτυα με όμορφο τελείωμα για το 5-1 των Βαυαρών μετά από ασίστ του Τζαμάλ Μουσιάλα, ο οποίος επέστρεψε στα γήπεδα μετά περίπου 200 ημέρες απουσίας με κάταγμα περόνης! Με αυτόν τον τρόπο οι Βαυαροί έφτασαν τις τέσσερις σερί νίκες στη Bundesliga και διατηρήθηκαν στο +11 από τη δεύτερη της βαθμολογίας Ντόρτμουντ.

Μπάγερν (Βίνστεντ Κομπανί): Νόιερ, Μπίσχοφ (81΄Ντέιβις), Ουπαμεκανό, Τα, Ίτο (87΄Κιμ), Πάβλοβιτς, Γκορέτζκα (46΄Κίμιχ), Καρλ (57΄Ολίσε), Γκνάμπρι (87΄Μουσιάλα), Λουίς Ντίας, Κέιν