Bundesliga: Αναβολές σε δυο αγώνες λόγω σφοδρής χιονόπτωσης
Ο βαρύς χιονιάς έχει πλήξει και φέτος τη Γερμανία, με την κακοκαιρία να έχει τις επιπτώσεις και στην ομαλή διεξαγωγή των αγώνων της Bundesliga. Το γερμανικό πρωτάθλημα επιστρέφει αυτό το Σαββατοκύριακο μετά από διακοπή περίπου τριών εβδομάδων, όμως τέσσερις ομάδες θα πρέπει να περιμένουν λίγο παραπάνω για να επιστρέψουν και με τη βούλα στην αγωνιστική δράση.
Λόγω της έντονης χιονόπτωσης άλλωστε που επικρατεί σε πολλές πόλεις της Γερμανίας, η Bundesliga ανακοίνωσε τις αναβολές δυο αγώνων που ήταν προγραμματισμένοι για το Σάββατο (10/1). Ο λόγος για τα ματς Ζανκτ Πάουλι - Λειψία και Βέρντερ Βρέμης - Χόφενχαϊμ, με τις καιρικές συνθήκες να μην επιτρέπουν τη διεξαγωγή τους.
Η χιονόπτωση άλλωστε συνεχίζεται αμείωτη σε Αμβούργο και Βρέμη, με το πυκνό χιόνι και τους σφοδρούς ανέμους να καταστούν αδύνατη την ομαλή ροή των αναμετρήσεων.
Η επιλογή της αναβολής αποτέλεσε τελικά μονόδρομο για τη Bundesliga, παρά την αισιοδοξία που είχε εκφράσει προηγουμένως η Βέρντερ υποστηρίζοντας πως οι συνθήκες θα μπορούσαν να είχαν επιτρέψει τη σέντρα στο ματς με τη Χόφενχαϊμ.
Spielabsage 2.0 🥲❄️ #SVWTSG— DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) January 9, 2026
Das #Bundesliga-Spiel zwischen @werderbremen und @tsghoffenheim kann nicht stattfinden. Flächendeckende Vereisungen und Schneeverwehungen im und um das Stadion machen eine sichere Durchführung nicht möglich ➡️ https://t.co/feISb3W9ZT pic.twitter.com/5DcDFdNxn5
