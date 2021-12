Γραμμόζης: Νόσησε με κορονοϊό στη Σάλκε

Ο Δημήτρης Γραμμόζης μπαίνει σε καραντίνα έχοντας παρουσιάσει θετικό τεστ κορονοϊού, όπως ενημέρωσε επίσημα ο γερμανικός σύλλογος.

Στη Γερμανία η κατάσταση αρχίζει και δυσκολεύει αρκετά πάλι, αφού γίνονται εκκλήσεις να μειωθεί η διαθέσιμη χωρητικότητα στα γήπεδα στις 5.000 θέσεις και μάλιστα, το μεγάλο ντέρμπι της Ντόρτμουντ με την Μπάγερν θα γίνει μονάχα με 15.000 οπαδούς!

Ο κορονοϊός χτύπησε την πόρτα και του Δημήτρη Γραμμόζη στην Σάλκε, με τον Έλληνα κόουτς να μπαίνει σε καραντίνα έχοντας επιστρέψει θετικό αποτέλεσμα σε τεστ ανίχνευσης του Covid-19.

Φυσικά ακολουθείται το πρωτόκολλο και θ' απουσιάσει από το ματς του Σαββάτου με την Ζανκτ Πάουλι εκτός έδρας...

ℹ️ The results of a PCR test have confirmed that head coach Dimitrios #Grammozis has tested positive for Covid-19. He will remain in quarantine.



All the best for a speedy and full recovery, coach! 🙏#S04 pic.twitter.com/H4qP8p4kvq