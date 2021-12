Ντόρτμουντ - Μπάγερν: Με μάξιμουμ 15.000 φιλάθλους, μετά τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε τον περιορισμό στην προσέλευση φιλάθλων στα γήπεδα με ανώτατο όριο τις 15.000 κι έτσι το «Klassiker» ανάμεσα σε Ντόρτμουντ και Μπάγερν για άλλη μια χρονιά θα διεξαχθεί σε... ημι-άδειο «Signal-Iduna Park».

Οι φίλοι της Μπορούσια Ντόρτμουντ είχαν σημαδέψει την ημερομηνία της 4ης Δεκεμβρίου από την αρχή της σεζόν, με την ελπίδα ότι θα γεμίσουν ξανά το «Signal-Iduna Park» για το Klassiker κόντρα στη Μπάγερν ή έστω ότι θα βρεθούν 27.000 θεατές. Ωστόσο, η έξαρση του κορονοϊού το τελευταίο διάστημα σε όλη την κεντρική και βόρεια Ευρώπη τους χάλασε ξανά τα σχέδια, καθώς η γερμανική κυβέρνηση πήρε μέτρα για τον περιορισμό της και μεταξύ άλλων «έριξε» το όριο προσέλευσης στα ανοιχτά γήπεδα της χώρας.

Συγκεκριμένα, το υπουργικό συμβούλιο ανακοίνωσε πως η μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα θα φτάνει το 50%, με ανώτατο όριο τους 15.000 φιλάθλους. Το ποσοστό αυτό θα αφορά μόνο τους πλήρως εμβολιασμένους ή όσους έχουν νοσήσει από τον κορονοϊό.

Έτσι, για τρίτη διαδοχική σεζόν το γήπεδο των 67.000 θέσεων που φιλοξενεί την πιο «καυτή» ατμόσφαιρα στα γερμανικά γήπεδα δεν θα είναι κατάμεστο στο μεγαλύτερο ντέρμπι της Bundesliga κόντρα στους Βαυαρούς.

Υπενθυμίζεται ότι τη σεζόν 2019/20, κατά την επανέναρξη έπειτα από το πρώτο lockdown, το ματς είχε διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών (1-0 υπέρ της Μπάγερν), ενώ χωρίς κόσμο διεξήχθη και το περσινό ντέρμπι (7/11/2020, 3-2 υπέρ της Μπάγερν) στο «Signal-Iduna». Η επιστροφή των φιλάθλων σημειώθηκε στον αγώνα του Σούπερ Καπ τον περασμένο Αύγουστο, όταν κι έδωσαν το παρών 25.000 φίλοι της Μπορούσια.

Την ίδια ώρα, το μέτρο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση ενδέχεται να μην έχει καν ισχύ σε περιοχές όπου τα κρούσματα έχουν αυξηθεί, όπως η Βαυαρία, στις οποίες δεν αποκλείεται να τεθεί «λουκέτο» επ' αόριστον στις δημόσιες αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ήδη έχει αποφασιστεί ότι το ματς της Μπάγερν κόντρα στη Μπαρτσελόνα για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Champions League θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

