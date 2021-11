Άιντραχτ - Ουνιόν 2-1: Λύτρωση στο 90+5' και πρώτη εντός έδρας νίκη στο πρωτάθλημα! (vid)

Έσπασε το «ρόδι» και πήρε το πρώτο φετινό τρίποντο στη Φρανκφούρτη η Άιντραχτ (2-1), λυγίζοντας την Ουνιόν Βερολίνου με γκολ στην τελευταία φάση του αγώνα από τον Εντικά! Ανάσα και 3Χ3 για την αντίπαλο του Ολυμπιακού στο Europa League.

Η αντεπίθεση των Αετών συνεχίζεται δυναμικά και με «προίκα» την πρώτη εντός έδρας νίκη που... άργησε. Μετά από τρεις μήνες στη σεζόν, η Άιντραχτ Φρανκφούρτης πανηγύρισε το πρώτο τρίποντο στο πρωτάθλημα μέσα στο σπίτι της και χρειάστηκε ένα γκολ στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων για να το πετύχει. Με ήρωα τον Εντικά από την καλοζυγισμένη σέντρα του σπεσιαλίστα Κόστιτς, η πρωτοπόρος στον όμιλο του Ολυμπιακού στο Europa League λυτρώθηκε και αύξησε το σερί της στις τρεις νίκες, παίρνοντας ξανά την ανιούσα για να επιστρέψει στο κόλπο της Ευρώπης.

A tightly contested #Bundesliga matchup was decided in dramatic fashion after Evan N'dicka found the back of the net for @Eintracht_Eng deep into stoppage time!



All the highlights pic.twitter.com/b2Nkaon2BH