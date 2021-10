Λούκας Ερναντές: Κινδυνεύει με φυλάκιση αφού παραβίασε περιοριστικά μέτρα της πρώην συντρόφου του

To Ποινικό Δικαστήριο της Μαδρίτης καλεί τον Λούκας Ερναντές στην Ισπανία για να εκδικαστεί υπόθεση παραβίασης περιοριστικών μέτρων που είχε βάλει η πρώην σύντροφός του, έπειτα και από καταδίκη για βίαιη συμπεριφορά!

Λίγες μέρες μετά το εκπληκτικό γκολ απέναντι στο Βέλγιο στα ημιτελικά του Nations League, σκοράροντας για πρώτη φορά με τη φανέλα της Γαλλίας, ο Λούκας Ερναντές έρχεται αντιμέτωπος με πολύ σοβαρούς νομικούς μπελάδες.

Σύμφωνα με την AS, το Ποινικό Δικαστήριο της Μαδρίτης διέταξε την παρουσία του εκεί στις 19 του μηνός για εκδίκαση υπόθεσης που αφορά την παραβίαση περιοριστικών μέτρων από τον ποδοσφαιριστή.

Ο διεθνής φουλ μπακ φέρεται να μην τήρησε την απόφαση με την οποία προστατευόταν η πρώην σύντροφός του, με τον ποδοσφαιριστή να έχει καταδικαστεί για βίαιη συμπεριφορά εις βάρος της, πίσω στο 2010.

Ο Λούκας Ερναντές αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης ενός έτους...

