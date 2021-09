Είναι ο Τόμας Μίλερ ο κορυφαίος σύγχρονος Γερμανός ποδοσφαιριστής; (Poll)

Ο ένας και μοναδικός «raumdeuter», το απόλυτο «υβριδικό ποδοσφαιρικό φάντασμα». Ο Γιώργος Καραμάνος καταγράφει κινήσεις και επιτεύγματα του «υποτιμημένου» Τόμας Μίλερ και αναρωτιέται…

«Σιχαίνομαι να τρέχω. A, και δεν ξέρω να κάνω ντρίμπλες. Και δεν είμαι αρτίστας. Είμαι απλά ένας καλός ποδοσφαιριστής. Για την ακρίβεια, ένας έξυπνος ποδοσφαιριστής. Και αυτό είναι αρκετό, δεν νομίζετε;». Ο Τόμας Μίλερ μιλάει συχνά. Και μιλάει πολύ. Και τα λέει ωραία. Βασικά, τα λέει διαφορετικά. Και είναι έξυπνος. Εντός κι εκτός γηπέδου. Μόνο που είναι και «υποτιμημένος». Αυτό το underrated που λένε οι Εγγλέζοι και που ταιριάζει γάντι στην περίπτωσή του. Εσείς τι λέτε; Εχει λάβει τη θέση που του αξίζει στο σύγχρονο γερμανικό ποδόσφαιρο; Μήπως είναι ο κορυφαίος εκπρόσωπός του και ένας εκ των κορυφαίων ever; Ή μήπως γράφουμε υπερβολές;

Η αφορμή ήταν κάτι σημαντικό. Την περασμένη Παρασκευή ξεπέρασε τον θρυλικό Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε, για να γίνει ο τρίτος σκόρερ στην ιστορία της Μπάγερν. Τα 218 γκολ σε 590 ματς καριέρας δεν θα του επιτρέψουν να φτάσει βέβαια ψηλότερα. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι βρίσκεται στα 305 και ο Γκερτ Μίλερ στα 563! Αλλά τα δικά του 218 είναι πάρα πολλά. Ειδικά για κάποιον που δεν είναι κανονικός επιθετικός. Που βασικά δεν είναι κάτι συγκεκριμένο και που υποχρέωσε τους Γερμανούς αναλυτές να υιοθετήσουν έναν καινούργιο όρο, ώστε να προσδιορίσουν τις κινήσεις του στο χορτάρι.

Thomas Muller becomes Bayern Munich’s third all-time top goal scorer.



Gerd Müller - 563



Robert Lewandowski - 305



Thomas Muller - 218



What a player. pic.twitter.com/aphlJqFc6d