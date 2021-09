Μπάγερν Μονάχου: Νέα φανέλα μονάχα για ένα ματς λόγω Oktoberfest (pics)

Η Μπάγερν Μονάχου θέλει να τιμήσει τη γιορτή της μπύρας στη Βαυαρία και αυτό το Σάββατο στο ματς με την Μπόχουμ θα φορέσει για μια και μοναδική φορά μια ιδιαίτερη αγωνιστική στολή.

Οι Βαυαροί του Γιούλιαν Νάγκελσμαν θα εμφανιστούν απέναντι στην Μπόχουμ με πράσινη φανέλα και σορτσάκι, ως τιμή στο Oktoberfest.

Η ιδιαίτερη αγωνιστική στολή που ονομάστηκε Wiesn θα είναι one-off, θα εμφανιστεί μια φορά στον αγωνιστικό χώρο και ποτέ ξανά, με τους Βαυαρούς να τιμούν την παραδοσιακή τους γιορτή.

Φυσικά στοχεύουν αποκλειστικά στη νίκη για να χαρούν αργότερα τα (πολλά) ποτήρια μπύρας...

Bayern Munich will play in a one-off Oktoberfest kit this weekend 🤩🍺 pic.twitter.com/EmflfFWZVj

Bayern Munich have released their new Oktoberfest kit 🇩🇪🥨🍻



They will wear these special “Wiesn” shirts against Bochum on Saturday. 🔥 pic.twitter.com/leqqyNbvBe