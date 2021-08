Ντέιβις: «Φούσκωσε» κι αυτός στην Μπάγερν Μονάχου (pics)

Κάτι ιδιαίτερο πρέπει να έχει το νερό στο προπονητικό κέντρο της Μπάγερν Μονάχου και «φουσκώνουν» τόσο οι ποδοσφαιριστές της ομάδας, με τον Αλφόνσο Ντέιβις να γίνεται ακόμα ένας που είναι πλέον «τανκ».

Ο Καναδός φουλ μπακ, ίσως «θυσιάζοντας» και λίγη από την εκρηκτικότητά του, ένα στοιχείο που ήταν κάτι παραπάνω από χαρακτηριστικό για εκείνον, αποφάσισε να βάλει όγκο και να εμφανιστεί... άλλος άνθρωπος.

Μετά τους Λεβαντόφσκι, Κουτίνιο και Γκορέτσκα που έγιναν... «τούμπανα» και έβαλαν μυς σε μια διαδικασία βελτίωσης ώστε ν' αποδίδουν το καλύτερο δυνατό για την Μπάγερν, ο Ντέιβις πήρε σειρά.

Η εμφάνισή στην προπόνηση της Τετάρτης, έγινε αμέσως viral και αντικείμενο συζήτησης, αφού τα χέρια του παρουσιάστηκαν σε... τρομακτική κατάσταση!

Σημειώνεται πως είχε μείνει εκτός για τέσσερις εβδομάδες με πρόβλημα στον αριστερό αστράγαλο...

Alphonso Davies ➡️ before and after being at Bayern Munich 💪 pic.twitter.com/vesYB9NOj9