Ρόμπεν: Ο φόβος στην... κίνηση που δεν σταμάτησε ποτέ, κανείς!

Στο δεύτερο αντίο του θρυλικού Ολλανδού, ο Γιώργος Καραμάνος γράφει για τη γεωμετρία των φοβισμένων αμυντικών, την άτρωτη ευφυΐα, που επιβλήθηκε στο γυάλινο κορμί και για την ίδια κίνηση που δεν μπόρεσε κανείς να ερμηνεύσει και όλοι γουστάραμε τρελά.

* Το εν λόγω κείμενο περιλαμβάνει κομμάτια από το αφιέρωμα που του είχαμε κάνει το 2019 για το Gazzetta!

Για εκείνον ίσχυε πάντοτε ο Νο1 κανόνας που εκφράζει τη δύναμη της θέλησης. Αυτός που αναφέρεται στη δύναμη της απουσίας της, η οποία είναι αρκετή ώστε να αδρανοποιήσει κάθε συνδυασμό ταλέντων και αρετών. Επειδή χωρίς τη θέληση, καθίστανται άχρηστα. Πώς αλλιώς θα τα είχε καταφέρει δίχως αυτή ο Αριεν Ρόμπεν; Πώς θα μπορούσε να νικήσει το προβληματικό κορμί του; Εκείνο, που σε συνδυασμό με το σοφό ποδοσφαιρικά μυαλό του, περιλάμβαναν όλη τη μαγεία της μπάλας. Κι όμως, όσες ντρίμπλες κι εάν κατάφερνε στους αντιπάλους του, ήταν οι σωματικές αδυναμίες που που ντρίμπλαραν συνεχώς τον ίδιο.

Είπε όμως να το παλέψει για μία τελευταία φορά. Αν και είχε αποσυρθεί τον Ιούλιο του 2019, είπε να το δοκιμάσει για λίγο ακόμα. Επέστρεψε στην αγαπημένη του Χρόνινχεν, αλλά από τον Απρίλιο που μπόρεσε να αγωνιστεί, το έκανε μόλις για έξι ματς. Πλέον του απέμενε να το πάρει απόφαση. Ακόμα και η ισχυρή θέλησή του κάμφθηκε. Και κάπως έτσι ο θρυλικός Ολλανδός είπε το οριστικό αντίο...





Το έχεις σκεφτεί; Οτι θα μπορούσε να αποτελεί την αντιστροφή του μύθου του Αχιλλέα; Λες και η μάνα του άφησε απ' έξω όλο το κορμί του και βούτηξε στο αθάνατο νερό μόνο το αριστερό πόδι του. Θα μπορούσε να είναι μία απόκοσμη εξήγηση για το “γυάλινο”, επιρρεπές στους τραυματισμούς σώμα του και ταυτόχρονα το μαγικό αριστερό του, που θα μείνει για πάντα στην ιστορία της μπάλας.

Εύστοχες πάσες, ασίστ, γκολ, επιτυχημένες σέντρες, αγωνιστικά λεπτά, δημιουργία φάσεων. Καθώς οι φίλαθλοι του μέλλοντος έχουν ήδη μάθει να διαβάζουν το παιχνίδι μέσω των αριθμών, εκείνος είχε τον δικό του τρόπο να απογειώνει μία ιδιαίτερη αίσθηση, ίσως την πιο ξεχωριστή. Υπάρχει όμως μονάδα μέτρησης για τον φόβο; Επειδή εάν ήσουν αντίπαλος -παίκτης ή οπαδός- και έβλεπες τον Αριεν Ρόμπεν να καλπάζει, πριν καν συγκλίνει, τα είχες... κάνει πάνω σου.

Ο Ολλανδός υπήρξε μία ασυνήθιστη περίπτωση. Τα είχε όλα τέλεια ζυγισμένα-στοιχισμένα πάνω του. Παν-γρήγορος με την μπάλα, φαντεζί, τεχνικά αψεγάδιαστος, τσαμπουκάς, άριστος τακτικά και ψυχρός, σκληρός. Αυτό όμως από μόνο του δεν αρκεί για να εξηγήσει τον τρόμο που έσπερνε. Αυτό προσπάθησε κάποτε να το ερμηνεύσει ο άνθρωπος που τον... ισορροπούσε στη Μπάγερν. «Οσα έχει ο Ρόμπεν, τα έχω κι εγώ», έλεγε ο Φρανκ Ριμπερί, αλλά πρόσθετε και κάτι ακόμα: «Για κάποιον λόγο όμως εκείνον τον φοβόντουσαν όσο κανέναν άλλον».

Αυτό που έκανε τον Ρόμπεν τρομακτικό. Δεν ήταν τόσο το στιλ, αλλά ο ευρύτερος συνδυασμός κίνησης και σκέψης. Ετρεχε και βάδιζε με έναν παράξενο, επικλινές, ανισόρροπο τρόπο. Το ευλογημένο αριστερό του, ακόμα και το κάπως πιο τσαλακωμένο δεξιό χτύπημα, που ήταν προάγγελος ασίστ, του προσέδιδαν μία ανεξιχνίαστη συμμετρία. Περισσότερο ήταν θαρρείς ένα ενστικτώδες, σχεδόν υπερφυσικό συναίσθημα για τη γεωμετρία των φοβισμένων αμυντικών. Ηξερε πάντα, τα είχε όλα υπολογισμένα: «Αν τρέξω εδώ, τότε... Αν πάω από εδώ, έπειτα εδώ, θα έρθει να πέσει πάνω μου, θα τον περάσω». Εμοιαζε να είναι ο ειδικός στον εντοπισμό και στη συνέχεια στην τιμωρία για τις ρωγμές, τις αδυναμίες. Ακόμα και στην πιο ελάχιστα αποδιοργανωμένη αμυντική συνοχή.

Συστήθηκε στο ελληνικό κοινό σε εκείνο το 0-1 της “Λεωφόρος Αλεξάνδρας” κόντρα στην ΑΕΚ στους ομίλους του Champions League του 2003-'04. Είχε μαλλιά (σ.σ.: αν και πάντα αυτό το ζαρωμένο, πιο γέρικο από την ηλικία του πρόσωπο), έπαιζε αριστερός εξτρέμ και έμοιαζε ασταμάτητος. Το επόμενο καλοκαίρι θα τον διεκδικούσαν όλοι και περισσότερο ο Αλεξ Φέργκιουσον. Ο Ζοσέ Μουρίνιο όμως θα κέρδιζε τη μάχη και θα ξεκινούσε το υπέροχο ταξίδι του. Τσέλσι, Ρεάλ Μαδρίτης, όπου τον “καθάρισε” ο Φλορεντίνο Πέρεθ, για να αποκτήσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τελικός προορισμός η Μπάγερν.

Στο 2:30 το γκολ κόντρα στην ΑΕΚ



Η δεκαετία του στο Μόναχο τον καθιέρωσε στη συνείδηση όλων. Τον αποκάλεσαν loser. Εμοιαζε τέτοιος, καθώς το 2012 μετρούσε δύο χαμένους τελικούς Champions League, έναν Μουντιάλ (σ.σ.: με την απίθανη επέμβαση του Κασίγιας στο 0-0) και δύο ακόμα Κυπέλλου. Ο ίδιος όμως άλλαξε την ιστορία. Σχεδόν μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα στον τελικό με τη Ντόρτμουντ (2013) και έδιωξε τις κατάρες. Ακόμα και με το “χαλασμένο” κορμί του μπόρεσε να τα βάλει και εν μέρει να επιβληθεί. Επειδή εκτός από loser, υπήρξε και “γυάλινος”.

Arjen Robben's greatest Bayern Munich moment



The winning goal in the 2013 Champions League final pic.twitter.com/axWDu4nt2D