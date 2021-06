Μπάγερν: Σήκωσε μανίκια ο Νάγκελσμαν (pic)

Την πρώτη του επίσκεψη στο προπονητικό κέντρο της νέας του ομάδας, Μπάγερν πραγματοποίησε την Δευτέρα (28/06) ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν.

Τον περασμένο Απρίλη, ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν έδωσε τα χέρια με τη διοίκηση της Μπάγερν Μονάχου για να αντικαταστήσει τον Χάνσι Φλικ στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Ο 33χρονος προπονητής βρέθηκε σήμερα (28/06) στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, ξεναγήθηκε στους χώρους των Βαυαρών και πλέον καταστρώνει τα σχέδια του, για την πρώτη προπόνηση της Μπάγερν, η οποία είναι προγραμματισμένη στις 7 Ιουλίου.

Θυμίζουμε πως οι πρωταθλητές Γερμανίας θα δώσουν το πρώτο τους παιχνίδι στις 13 Αυγούστου, εκτός έδρας, με την Γκλάντμπαχ.

Nagelsmann visited Säbener Straße

today 3 days before his contract officially starts and 9 days before the start of training. He had a photoshoot, gave an interview to the club's TV and made a tour of the training grounds and the dressing room [Bild] https://t.co/l1mIzniEzn