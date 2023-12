Ο Τζείσον Πάντσεον, μετά από μία μακρά πορεία στην Premier League, στο ντεμπούτο του ως κόουτς έχει δώσει νέο αέρα στην Πέγεια, που μπορεί να διεκδικήσει πλέον ακόμα και την άνοδο στο πρωτάθλημα Cyta.

Η Πέγεια 2014, έχει φτάσει να αγωνίζεται στην Β’ Κατηγορία Κύπρου πριν καν γιορτάσει την επέτειο των δέκα χρόνων από την ίδρυσή της.

Μπορεί να πέρασε πολλά σκαμπανεβάσματα μέχρι να βρεθεί εκεί που είναι σήμερα, ωστόσο μόνο με αισιοδοξία μπορούν να κοιτάζουν το μέλλον οι άνθρωποι της διοίκησης, που βλέπουν τις επιλογές τους να αποδίδουν καρπούς.

Σε μία καθοριστική επιλογή εξελίσσεται και αυτή της πρόσληψης του Τζέισον Πάντσεον ως τεχνικού, τον Ιούνιο του 2023. Ο Άγγλος έχει καταφέρει μέσα σε ελάχιστους μήνες να γίνει εξαιρετικά αγαπητός από τον κόσμο της ομάδας και να θέσει γερές βάσεις ώστε αυτός και οι παίκτες του να διεκδικήσουν πολλά περισσότερα.

Ο Πάντσεον δεν είναι άγνωστος στην Κύπρο. Πριν «κρεμάσει» τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια είχε πάρει μία γεύση από το πρωτάθλημα έχοντας αγωνιστεί σε Πάφο και Ανόρθωση. Η μεταγραφή του στους Παφιανούς τον Αύγουστο του 2019 έκανε τεράστιο μπαμ καθώς ο ίδιος δεν ήταν ένα οποιοδήποτε όνομα, αλλά ένας παίκτης με τεράστια πορεία και πείρα από την Premier League.

Jason Puncheon joined Pafos FC in August 2019 coming from Premier League, being one of the greatest transfers in Cyprus League history.



He took part in totally 70 official games in all competitions, having 5 goals and 13 assists, being one of the captains of Pafos FC team. pic.twitter.com/oMOxHHBzJ4