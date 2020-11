H 9η αγωνιστική του Gazzetta: Ο Φορτούνης ψευτοεννιάρι και ο σούπερ Μάνταλος (vid)

Το ντέρμπι των «αιωνίων» στο Φάληρο που είχε πρωταγωνιστή τον Κώστα Φορτούνη, ο ΠΑΟΚ που έκανε την ολική ανατροπή κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννενα και ο Άρης που συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, έστω και με συγκάτοικο.

Στην ένατη «Αγωνιστική του Gazzetta» και του NIVEA MEN o Αντώνης Σαούλης (αρχισυντάκτης του Gazzetta), υποδέχεται τον Θοδωρή Βασίλη και συζητούν για όλα όσα συνέβησαν εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.

