Οι Πρωταθλητές Αγγλίας βρίσκονται στην Αυστρία όπου πραγματοποιούν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου που κάνει σέντρα στις 12 του Σεπτέμβρη.

Ο Τσιμίκας προσπαθεί να μπει στο κλίμα και ακούει με ευλάβεια όλα όσα του λένε οι γύρω του και φυσικά ο Γιούργκεν Κλοπ, έχει συνάψει καλή σχέση μέχρι στιγμής με τον Μοχάμεντ Σαλάχ, ενώ, ο Βαϊνάλντουμ θέλησε να τον καλωσορίσει στο κλαμπ δημόσια με μια φωτογραφία τους...

Welcome to the squad Kostas #LiverpoolFC #LFC #LFCPreSeason pic.twitter.com/uHE3ylEisI

— Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) August 18, 2020