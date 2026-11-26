Εκτός εαυτού διαιτητής στην Βολιβία, έχασε την ψυχραιμία του και έριξε μπουνιά σε τερματοφύλακα!

Ένα απίστευτο περιστατικό εξελίχθηκε στην Βολιβία στον τελικό του Κυπέλλου Βολιβίας, με τον διαιτητή Γιόρντι Αλεμάν να βγαίνει εκτός εαυτού και να γρονθοκοπεί τερματοφύλακα.

Το σπάνιο σκηνικό βίας σημειώθηκε στο πλαίσιο του διπλού τελικού Κυπέλλου ανάμεσα σε Ρεάλ Ποτόσι και Όλγουεϊζ Ρέντι και πιο συγκεκριμένα στη ρεβάνς του 3-1 της Ρεάλ. Το ματς είχε από μία κόκκινη για κάθε ομάδα, με τους παίκτες της Όλγουεϊζ να διαμαρτύρονται για τις αποφάσεις του ρέφερι.

Μετά την λήξη της αναμέτρησης, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα, οι ποδοσφαιριστές της Ρεάλ Ποτόσι άρχισαν να διαμαρτύρονται έντονα προς τον διαιτητή της αναμέτρησης, με την κατάσταση να ξεφεύγει και τον Αλεμάν να ρίχνει μπουνιά στον τερματοφύλακα της ομάδας.

Για να μην συνεχιστεί περαιτέρω η κατάσταση, οι πιο ψύχραιμοι που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στον αγωνιστικό χώρο παρενέβησαν, με τον διαιτητή να αποχωρεί υπό την προστασία της αστυνομίας. Ωστόσο, η αντίδραση του Αλεμάν ενέχει σοβαρό κίνδυνο αποκλεισμού του από παιχνίδια μέχρι και τρία χρόνια.